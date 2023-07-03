В Молдавии объявлен траур по погибшим в аэропорту Кишинева офицерам
Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура по двум погибшим во время инцидента в аэропорту Кишинева офицерам. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.
«В этот день во всех населенных пунктах страны, а также в дипломатических и консульских представительствах Республики Молдова за рубежом будут приспущены государственные флаги», — сказано в сообщении.
Уточняется, что минута молчания состоится в 12:00.
Предприятиям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а прессу призывают учитывать ситуацию при публикации материалов и формировании программ.
Кроме того, согласно указу Санду, подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и сотрудника пограничной полиции Сергея Мунтяну посмертно наградят медалью «За боевые заслуги».
Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли двое человек, ранее, 30 июня, открыл иностранец, прибывший из Турции. Он взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном из помещений. Мужчину удалось задержать. Он получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Позднее премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции.
Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.