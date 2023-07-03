Пензенская пенсионерка лишилась почти 250 тыс. рублей из-за мошенников

В Пензенской области 76-летняя пенсионерка пострадала из-за телефонных мошенников. Женщина перечислила на посторонние счета 241 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, с ней связался незнакомец, который представился сотрудником силовых структур. Он убедил пенсионерку, что ей положена компенсация морального вреда за ранее приобретенные медикаменты в размере 720 тыс. рублей. Женщина поверила и в течение трех дней внесла необходимые для получения компенсации платежи в размере 241 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили сотрудники МВД.

В Санкт-Петербурге мошенники убедили профессора университета перечислить на посторонние счета почти 2,5 млн рублей. Злоумышленники утверждали, что в отношении мужчина проводится расследование в связи с мошенническими действиями.