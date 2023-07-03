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МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Грицака

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Обвиняемый в обстрелах мирных жителей Донбасса бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявлен в розыск. Об этом стало известно 3 июля из базы розыска МВД России.

«Грицак Василий Сергеевич. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе без уточнения статьи.

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Ранее, 29 июня, Следственный комитет России (СК РФ) предъявил обвинения Грицаку за обстрелы Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014–2016 годах. Отмечалось, что Грицак в указанные годы руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Кроме того, предъявлено обвинение и экс-первому заместителю Грицака Виталию Маликову.

Ранее, 2 июня, СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, причастному к убийству мирных жителей в Мариуполе. Обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 356, п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство»).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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