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Подведены итоги празднования Дня молодежи в парках Москвы и на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 150 тыс. человек посетили мероприятия, подготовленные в честь Дня молодежи в московских парках и на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Подготовить и провести мероприятия помогли свыше 500 лекторов, наставников и волонтеров. Среди самых популярных программ были концерты, спортивные соревнования, карьерные тренинги и творческие занятия», — рассказала Сергунина.

Программа включала выступления музыкантов, мастер-классы, спортивные турниры, занятия на VR-тренажере, квесты, а также благотворительную ярмарку. Кроме того, участникам мероприятий рассказали о различных волонтерских проектах.

Для празднования Дня молодежи организовали более 40 тематических площадок в семи столичных парках, среди которых «Дубки», «Северное Тушино», Измайловский, сад имени Н.Э. Баумана.

В парке Дружбы состоялся мастер-класс по игре на ударных и клавишных инструментах, на электро- и бас-гитаре. В парке «Северное Тушино» прошли открытые тренировки, а в саду имени Баумана провели урок актерского мастерства. Посетители парка «Дубки» могли научиться современным танцам, освоить базовые движения капоэйры и йоги.

В парке культуры и отдыха «Ходынское поле» прошел фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». В программе были турниры и тренировки по баскетболу, воркауту, панна-футболу и танцам. Также там прошла благотворительная ярмарка и выступления экспертов в области сохранения окружающей среды, которые рассказывали о вторичном использовании ресурсов и экотрендах. На одной из площадок провели занятия по технике публичных выступлений и актерскому мастерству, консультировали по вопросам профессионального развития, создавали арт-объекты.

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ провели экскурсию, посвященную первому отряду космонавтов, молодым инженерам и конструкторам авиакосмической сферы.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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