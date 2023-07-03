В Якутии пресекли незаконную перевозку 8 кг золота

Около 8 кг золота стоимостью около 41 млн рублей изъяли из незаконного оборота в Якутии, сообщает в понедельник, 3 июля, ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Саха.

Драгметаллы в крупном размере перевозил житель Ингушетии. Информацию об этом получили оперативники регионального управления ФСБ. При проверке автомобиля мужчины правоохранители обнаружили 16 предметов круглой формы. Они были спрятаны в составной части автомобиля.

Как отмечает ИА YakutiaMedia, злоумышленник не являлся работником золотодобывающего предприятия, имеющего лицензию на добычу, хранение и перевозку драгметаллов. Задержанный утверждал, что нашел золотые слитки вблизи федеральной автодороги «Колыма», когда следовал по маршруту из Усть-Неры в Магадан. Понимая противоправность своих действий, он спрятал золото в своей машине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). Изъятое золото будет обращено в доход государства.