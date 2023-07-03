Израильскому месторождению «Левиафан» увеличат мощности

Мощности газового месторождения «Левиафан», введенного в эксплуатацию в конце 2019 года и добывающего 12 млрд куб. м газа в год, будут увеличены. В постройку нового трубопровода длиной 10 км от израильского побережья Средиземного моря намерены инвестировать партнеры проекта: Chevron, NewMed Energy и Ratio Energies.

Трубопровод должны ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года, когда добыча на «Левиафане» вырастет до 14 млрд куб. м в год. По словам гендиректора NewMed Йоси Абу, которые приводит «Нефть и капитал», с помощью СПГ-завода газ с «Левиафана» может идти не только на региональные рынки в восточном средиземноморье, но и на мировой рынок.

В свою очередь, гендиректор Ratio Игаль Ландау заявил, что рекордный спрос с прошлого года сохранился в I квартале этого года и есть возможности для расширения использования экспортной сети в Иордании.

Ранее, 22 июня, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков сообщил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта. Это может произойти из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон.