Желтый уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Жару до +32 градусов спрогнозировали в Самарской области. С 3 по 5 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Информацию о сложных погодных условиях распространило МЧС. Ведомство рекомендует жителям и гостям Самарской области соблюдать ряд правил безопасности. В частности, не рекомендуется находиться на активном солнце, особенно с непокрытой головой, пишет НИА «Самара». Следует избегать повышенной физической нагрузки и употреблять как можно больше жидкости — воды, чая, сока. При выходе на улицу рекомендуется выбирать светлую одежду из натуральных тканей. Детям и лицам пожилого возраста необходимо избегать нахождения на солнце с 12 до 15 часов.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Татарстане с 4 по 10 июля. Температура воздуха повысится до +31 градуса.