Пожилой мужчина утонул в Тамбовской области

Пожилой мужчина погиб во время купания в Инжавинском районе Тамбовской области. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на информацию МЧС.

Трагедия произошла утром 3 июля. Мужчина 1953 года рождения утонул в пруду деревни Гурьевка. Тело погибшего местные жители нашли совместно с сотрудниками полиции.

Уточняется, что место не оборудовано для купания.

2 июля в Ленинградской области 13-летний мальчик утонул во время купания в карьере на территории СНТ «Северная жемчужина». Из воды подростка достали друзья, с которыми он пришел искупаться. На место происшествия очевидцы вызвали скорую помощь, медикам не удалось реанимировать мальчика.