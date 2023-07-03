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В Госдуме назвали террористическим актом попытку покушения на Аксенова

Депутат Чепа: попытка покушения на Аксенова — очередной террористический акт Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова является террористическим актом. Об этом 3 июля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий отметил, что Служба безопасности Украины на протяжении многих лет тщательно занимается различными провокациями, террористическими актами.

«Покушение на Аксенова. Также недавно было совершено нападение на [писателя Захара] Прилепина, трагедия с [журналистом Дарьей] Дугиной и многие действия на объектах промышленности — это всё террористические акты, которые Украина готовит. Мы с вами знаем, что они не прекращают попытки совершить террористический акт на Запорожской атомной электростанции. Мы с вами наблюдали подрыв Каховской ГЭС», — сказал Чепа.

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О предотвращении ФСБ попытки покушения на Аксенова стало известно ранее в этот день. Задержанный был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. По сообщению ФСБ, мужчина прошел «курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу». Планировался подрыв автомобиля Аксенова.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на совершение террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Мужчину заключили под стражу. Задержанный 1988 года рождения дал признательные показания.

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