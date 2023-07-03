Штормовое предупреждение на неделю объявили в Татарстане из-за риска пожаров

Штормовое предупреждение объявили в Татарстане в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесов. Неблагоприятные условия ожидаются с 4 по 10 июля.

Согласно прогнозам, жара ожидается в республике в течение 10 дней. К 6 июля дневная температура вырастет до +30 градусов, с 7 по 9 июля ожидается до +31 градуса. Об этом сообщает InKazan.ru.

До 7 июля в Татарстане будет действовать ограничение на пребывание граждан в лесах. Оно введено на территориях лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Нижнекамского и Приволжского лесничеств.

Пока в республике не зарегистрированы возгорания на территории лесов. При этом выявлены травяные пожары.

Ранее экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью распространили в Магаданской области.