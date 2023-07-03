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Жилой фонд Хабаровского края готов к зиме на 30%

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Фото: Global Look Press/Alexandr Altukhov
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Уровень готовности жилищного фонда Хабаровского края к отопительному сезону составляет 30%, а коммунальной инфраструктуры — 39%. Такие цифры озвучили в ходе заседания президиума регионального правительства под председательством губернатора Михаила Дегтярева, сообщает пресс-служба краевого кабинета министров в понедельник, 3 июля.

«‎Важно при подготовке к отопительному периоду следить за тем, что происходит в наших муниципалитетах. Если нужно — оперативно реагировать»‎, — сказал губернатор, его цитату приводит ИА AmurMedia.

По его словам, у правительства теперь есть достаточные возможности ежедневного контроля благодаря запуску единой системы мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ.

Так, коммунальщики уже привели в порядок кровлю на 398 МКД из запланированных 938, восстановили тепловой контур в 501 МКД. Подготовили 81 котельную из 424, 13 из 64 дизельных электростанций, выписали паспорта готовности на 730 домов.

Также к настоящему момент удалось капитально отремонтировать более 113 км теплотрасс, ЛЭП, водопроводов, канализационных сетей, а также 269 из 645 трансформаторных подстанций.

Как отмечает Transsibinfo.com, сложность для коммунальщиков представляет здание котельной в поселке Амгунь Солнечного района, которое никогда не ремонтировалось и сегодня требует срочного капремонта. Цена вопроса — 30 млн рублей.

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