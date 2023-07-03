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Группа компании RUSS приобрела 100% оператора наружной рекламы Gallery

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Фото: russoutdoor
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Группа компаний Russ приобрела 100% доли в операторе наружной рекламы Gallery*. ГК Russ получила одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сделка завершена, переход права собственности осуществлен. Новый объединенный оператор наружной рекламы (OOH) будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры.

Наружная реклама — перспективный сегмент развития рекламного рынка ввиду многих показателей, от эффективности взаимодействия с аудиторией до внедрения новых технологий и продуктов. Объединение лидерских компетенций двух операторов позволит сформировать и обеспечить высокие стандарты цифровизации в индустрии OOH, укрепить имидж наружной рекламы как одного из самых действенных маркетинговых инструментов.

Роберт Мирзоян, исполнительный директор группы компаний Russ: «Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. Именно сейчас тот момент, когда, объединившись вместе, два опытных игрока могут создать высокотехнологичную компанию, которая будет качественно развивать индустрию в России и сохранит лидерство. В Gallery работает одна из самых профессиональных команд, и мы уверены, что, объединив усилия, сможем повысить эффективность работы для клиентов. Мы продолжим и дальше внедрять новые технологии, работать над прозрачностью и измерениями. У нас есть четкое видение развития Russ. Вопреки мнению некоторых коллег резкое изменение цен не входит в наши планы».

Мария Комарова, генеральный директор Gallery: «Gallery был приобретен, когда и сама компания, и рынок ООН были в кризисном состоянии. За годы управления мы перезагрузили компанию, инвестировали в нее и активно развивали. Сейчас Gallery — один из лидеров в цифровом сегменте, и в этом большая заслуга всей нашей команды. Сделав рынок DOOH технологичнее, мы в том числе способствовали его взрывному росту. Наша команда всегда верила в цифровизацию и масштабирование, поэтому считаем, что у объединенной компании есть потенциал дать дополнительный импульс к развитию технологий и индустрии в целом, ведь новые технологии позволяют преобразовывать внешний вид городов, реализовывать брендам креативные идеи, повышать прозрачность измерений, внедрять современные IT-решения, улучшать условия труда сотрудников и в конечном итоге делать российскую отрасль OOH одной из прорывных в мире. Желаем объединенной компании успеха на новом этапе развития и выражаем надежду на то, что они продолжат ответственно развивать индустрию наружной рекламы с учетом интересов всех ее участников».

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