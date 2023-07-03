Дорогу в Томской области отремонтируют за 1 млрд рублей

В Томской области определили подрядчика, который займется ремонтом дороги Бакчар — Подгорное — Коломино в Чаинском районе. Стоимость контракта составляет 1,031 млрд рублей.

Работами на участке протяженностью 25 км займется Областное дорожное ремонтно-строительное управление. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он продлится до 30 октября 2024 года, уточняет РИА «Томск». Гарантийный срок на верхний слой покрытия составит восемь лет, на дорожные знаки — 10 лет.

Всего в Томской области в 2023 году планируют отремонтировать 211,4 км дорог.

Ранее сообщалось, что в Самарской области отремонтируют участок дороги в Кошкинском районе протяженностью 28,7 км. Работы будут выполнены к 1 июля 2025 года.