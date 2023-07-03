Лукашенко возложил цветы у «Кургана Славы» в День независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 3 июня, в День независимости республики возложил цветы в мемориальном комплексе «Курган Славы».
«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана — наши гости, участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберет всех наследников народов-победителей, со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден, ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!» — заявил президент Белоруссии в своей речи в честь праздника.
3 июля президент России Владимир Путин направил поздравления Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Российский лидер от души пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а «братскому белорусскому народу — счастья и процветания».
День независимости Белоруссии отмечается ежегодно 3 июля в день освобождения Красной армией Минска от германской оккупации во время Великой Отечественной войны.