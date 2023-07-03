Почти 400 человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае
За минувшую неделю 376 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
Сезон активности клещей начался в регионе 30 марта, с того момента пострадали 6,23 тыс. человек. На территории Барнаула вредители покусали больше 2,1 тыс. человек, в том числе 351 ребенка.
У 272 пострадавших диагностировали сибирский клещевой тиф. Еще 50 человек заболели клещевым боррелиозом, у 37 человек подозревают энцефалит.
В Калужской области за неделю от укусов клещей пострадали 178 человек. Наибольшее количество пострадавших обратилось к медикам в Калуге и Обнинске.