Реклама
Прямой эфир

Двухлетняя девочка упала в колодец и погибла в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки в Татарстане. Ребенок упал в колодец.

Трагедия произошла вечером 2 июля в Нурлате. Родственники заметили пропажу двухлетней девочки. Позднее тело ребенка было обнаружено в колодце. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Место происшествия осмотрел и.о. прокурора города Игорь Осипов. Ведется процессуальная проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

1 июля в Бугульме трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023