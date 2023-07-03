Двухлетняя девочка упала в колодец и погибла в Татарстане

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки в Татарстане. Ребенок упал в колодец.

Трагедия произошла вечером 2 июля в Нурлате. Родственники заметили пропажу двухлетней девочки. Позднее тело ребенка было обнаружено в колодце. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Место происшествия осмотрел и.о. прокурора города Игорь Осипов. Ведется процессуальная проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

1 июля в Бугульме трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.