Двухлетняя девочка упала в колодец и погибла в Татарстане
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двухлетней девочки в Татарстане. Ребенок упал в колодец.
Трагедия произошла вечером 2 июля в Нурлате. Родственники заметили пропажу двухлетней девочки. Позднее тело ребенка было обнаружено в колодце. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Место происшествия осмотрел и.о. прокурора города Игорь Осипов. Ведется процессуальная проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
1 июля в Бугульме трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.