Мужчина утонул в реке Тура под Тюменью

Житель села Мальково под Тюменью утонул в реке Туре поздним вечером в воскресенье, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба управления поисково-спасательных работ ТОСЭР.

По информации портала «Наш город», помощь спасателей не понадобилась. Родственники погибшего вытащили тело самостоятельно. Утонувшему мужчине было 50 лет.

Как отмечает Megatyumen.ru, с начала купального сезона в Тюменской области утонул 21 человек.

Ранее в июне сообщалось, что Тура продолжает мелеть даже во время ливней. Осадки приостановили скорость убывания воды в реке, но ситуация кардинально не изменилась.