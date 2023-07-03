Прокуратура разбирается в причинах пожара на стройке во Владивостоке
Прокуратура организовала проверку по факту мощного пожара в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Об этом сообщает в понедельник, 3 июля, ИА PrimaMedia со ссылкой на надзорное ведомство.
Сообщение о возгорании на открытом участке местности в районе дома № 81 по улице Адмирала Горшкова поступило в диспетчерскую службу в 13:44. По предварительным данным, эпицентр возгорания мог находиться в месте складирования и хранения стройматериалов, которые используют для возведения многоквартирного дома.
К настоящему моменту черные клубы дыма заволокли весь район. По мнению комментаторов в соцсетях, загорелась вата или утеплитель. Площадь пожара превышала 150 кв. м, сейчас он уже ликвидирован. На место уже выехал исполняющий обязанности прокурора Первореченского района Олег Аристархов. Установление всех обстоятельств произошедшего устанавливается.
Как стало известно журналистам Vostokmedia, пожар произошел на территории ЖК «Победа». Сама стройка принадлежит ООО «СЗ «Восточный Луч». Последний раз ее проверяли специалисты Ростехнадзора в 2022 году.