Переговоры между Турцией и РФ по зерновой сделке могут состояться до 18 июля

Анкара следит за ситуацией и заявлениями из Москвы по зерновой сделке, вероятны переговоры на высшем уровне до ее истечения срока 18 июля, сообщил источник «РИА Новости», 3 июля.

Таким образом собеседник прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва не видит доводов в пользу продления черноморской инициативы.

«Мы <...> следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами», — сообщил он.

Кроме того, по его словам, переговоры РФ и ООН в ближайшие дни также во многом способны определить будущее зерновой сделки, сейчас никакой ясности нет.

Собеседник также отметил, что инициатива Турции по переработке российского зерна для поставки нуждающимся странам может приобрести конкретный характер.

«Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, всё зависит от развития ситуации вокруг зерновой сделки, но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера [Реджепа Тайипа Эрдогана] приобретет конкретные черты, я бы не стал», — добавил источник агентства.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Позднее, 20 июня, заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения сделки. За несколько дней до этого Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

При этом Лавров в ходе брифинга 30 июня заявил, что Москва в случае прекращения черноморской инициативы обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Говоря об украинской части зерновой сделки, глава МИД РФ указал, что вывозимое из страны зерно идет на коммерческие нужды, а не направляется в беднейшие страны. Он напомнил, что изначально генсек ООН Антониу Гутерриш обосновывал свое предложение необходимостью помочь нуждающимся государствам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.