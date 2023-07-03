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Камбоджа приняла решение о высылке представителей Facebook из страны

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Фото: khmertimeskh.com
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Власти Камбоджи объявили о высылке представителей Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) из страны, а также прекращении всей совместной деятельности правительства с компанией. Об этом сообщает 3 июля камбоджийская газета Khmer Times.

«Министерство почты и телекоммуникаций приняло решение выслать представителей Facebook из Камбоджи и пресечь все виды совместной деятельности, такие как представительство компаний, отношения с госорганами и партнерские отношения с частным сектором в Камбодже», — цитирует издание заявление ведомства.

Уточняется, что министерство решило разорвать отношения, так как выявило нарушения работы Facebook в отношении предоставления услуг пользователям в Камбодже. В частности, компания создавала мошеннические учетные записи, подвергала риску и использовала личные данные подписчиков, осуществляла сбор их личных данных. Кроме того, Facebook вменяется в вину «распространение ложной информации, отсутствие подотчетности и прозрачности, а также вмешательство в политические дела страны».

Незадолго до этого решения премьер-министр Камбоджи Хун Сен предупредил, что может заблокировать доступ к Facebook в стране после того, как компания отказалась удалять видео, на котором глава правительства угрожал избить своих политических оппонентов.

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Ранее, 21 мая, сообщалось, что ирландская комиссия по защите данных наложила штраф на американскую компанию Facebook. С нее намерены взыскать более €746 млн за нарушение правил обработки пользовательской информации.

22 мая издание The New York Times отметило, что ирландский регулятор также оштрафовал компанию Meta Platforms Inc. на €1,2 млрд. Как было указано, ему вменяется в вину недостаточная защита личных данных пользователей Евросоюза (ЕС).

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