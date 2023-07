Камбоджа приняла решение о высылке представителей Facebook из страны

Власти Камбоджи объявили о высылке представителей Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) из страны, а также прекращении всей совместной деятельности правительства с компанией. Об этом сообщает 3 июля камбоджийская газета Khmer Times.

«Министерство почты и телекоммуникаций приняло решение выслать представителей Facebook из Камбоджи и пресечь все виды совместной деятельности, такие как представительство компаний, отношения с госорганами и партнерские отношения с частным сектором в Камбодже», — цитирует издание заявление ведомства.

Уточняется, что министерство решило разорвать отношения, так как выявило нарушения работы Facebook в отношении предоставления услуг пользователям в Камбодже. В частности, компания создавала мошеннические учетные записи, подвергала риску и использовала личные данные подписчиков, осуществляла сбор их личных данных. Кроме того, Facebook вменяется в вину «распространение ложной информации, отсутствие подотчетности и прозрачности, а также вмешательство в политические дела страны».

Незадолго до этого решения премьер-министр Камбоджи Хун Сен предупредил, что может заблокировать доступ к Facebook в стране после того, как компания отказалась удалять видео, на котором глава правительства угрожал избить своих политических оппонентов.

Ранее, 21 мая, сообщалось, что ирландская комиссия по защите данных наложила штраф на американскую компанию Facebook. С нее намерены взыскать более €746 млн за нарушение правил обработки пользовательской информации.

22 мая издание The New York Times отметило, что ирландский регулятор также оштрафовал компанию Meta Platforms Inc. на €1,2 млрд. Как было указано, ему вменяется в вину недостаточная защита личных данных пользователей Евросоюза (ЕС).