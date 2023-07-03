Киев не оправдал ожиданий западных стран, потеряв за месяц поставленную ему бронетехнику. Об этом сообщил 2 июля обозреватель газеты Berliner Zeitung Франц Беки.

По словам журналиста, Запад поставил Киеву боевые машины в надежде на то, что войска с помощью этих танков и бронетранспортеров достигнут успехов. Однако, как отметил Беки, через месяц с начала контрнаступления Киева страны разочаровались.

Обозреватель указал, что поддержка Украины Германией «стоила жизней и денег». Он уточнил, что Берлин к 2023 году выделил значительную сумму на военную помощь Киеву — около €5,5 млрд, в то время как в 2022 году поддержка составила €2 млрд, пишет «Газета.Ru».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила 30 июня, что Евросоюз (ЕС) с начала конфликта на Украине поставил Киеву более 220 тыс. единиц боеприпасов и более 2 тыс. ракет. Она уточнила, что сейчас альянс находится на пути к поставке ожидаемого миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, тогда она добавила, что для дальнейшей поддержки Киева страны ЕС должны увеличить свои взносы.

Ранее, 29 июня, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что международные партнеры выделили стране помощь в размере €170 млрд. Финансовая поддержка от США составила €71 млрд, ЕС выделил €62 млрд. Остальные страны и организации предоставили €36 млрд.

До этого, 13 июня, президент России Владимир Путин, комментируя уничтожение российскими силами западной техники, указал, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили 25–30% военной техники. По словам главы государства, танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.