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Карчаа заявил о намерении Запада вступить в конфликт на Украине с помощью ЗАЭС

Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине
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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выразил мнение, что страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта.

Каарча отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «захлебнулось», а Запад, по его словам, понимает, что власти Киева уже не справляются с текущей ситуацией. К тому же западные страны воспринимают поражение ВСУ как собственное.

«Агрессивные западные политики готовы пойти на всё. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте», — заявил он ТАСС 3 июля.

Именно для этого, по его словам, целенаправленно и последовательно формируется образ России как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма.

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Как 22 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, он получил от Службы безопасности Украины (СБУ) данные о якобы изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.

Позднее, 30 июня, официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Киев готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. По ее словам, в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

За день до этого газета Die Zeit со ссылкой на представителя минобороны Германии сообщила, что Вооруженные силы ФРГ проводят обучение украинских солдат мерам по защите от воздействия радиации, биологических и химических веществ.

Кроме того, 20 июня постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра атомной электростанции 15 июня.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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