Директор АЗС и его сожительница погибли под Иркутском при очистке цистерны для бензина

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что погибшему мужчине было 42 года, а женщине — 35 лет.

«Следственным отделом по городу Тайшету СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, погибшие могли отравиться ядовитыми парами, так как не использовали средства защиты дыхания, уточняет ТАСС.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что четыре человека отравились едкими парами от септика в Даниловском районе Волгоградской области.

Уточнялось, что 38-летняя местная жительница решила устранить засор в канализационной трубе при помощи серной кислоты. Она попросила своего 34-летнего сожителя помочь ей. Женщина передала мужчине бутылку с кислотой, и он, спустившись в погреб дома, залил жидкость в канализационную трубу. Произошла химическая реакция, в результате которой стали выделяться опасные пары.