Реклама
Прямой эфир
Мир
Адмирал пообещал Тайваню помощь ВМС США по приказу Байдена
Мир
В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО
Мир
Судан заявил о заинтересованности в закупках самолетов РФ
Мир
Полиция Индии начала расследование из-за беспилотника над резиденцией премьера
Мир
Около 500 тыс. японцев получили уведомление об эвакуации из-за ливней
Общество
Коррупционное дело московской судьи Елены Кондрат начнут рассматривать в суде
Общество
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Армия
Обновленный ЗРК «Комар» с двумя типами ракет предложили на экспорт
Мир
Один человек погиб при падении самолета в США
Мир
Les Echos назвала создание единой валюты БРИКС ускорителем дедолларизации
Армия
Командир роты рассказал об уничтожении танками Т-72Б3М вражеских целей
Экономика
Карты «Мир» заняли 45% рынка по объему операций
Сюжет:

В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО

Yeni Şafak: Швеция ошиблась, надеясь, что Турция закроет глаза на невыполнение своих условий
0
Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В процессе переговоров с Турцией по одобрению своего членства в НАТО Швеция допустила три просчета, хотя и успокаивала себя тем, что Вашингтон сможет подействовать на Анкару и та даст согласие на членство Стокгольма без выполнения им условий турецкой стороны. Об этом сообщает 3 июля газета Yeni Şafak со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что Швеция, которой для вступления в НАТО нужно получить одобрение от Турции, до сих пор не выполнила ни одного из данных ею обещаний.

«Хотя поправка к закону о борьбе с терроризмом вступила в силу 1 июня, члены РПК и FETÖ (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена), запрошенные Анкарой, до сих пор не выданы», — называет первую ошибку издание.

Другой просчет, согласно источникам газеты в Анкаре, заключается в уверенности шведского правительства в том, что Турция якобы не сможет долго держать «красный свет» по отношению к членству Швеции.

«Третья ошибка в том, что Швеция воспользовалась поддержкой других членов НАТО, особенно США», — отмечает СМИ.

Как заявил дипломатический источник, «конституционная поправка, которую на словах внесла Швеция, ничего не значит, пока Стокгольм не предпримет конкретных шагов».

Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
Как ожидаемая интеграция королевства в блок скажется на европейской безопасности

Ранее, 29 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, после того как в Стокгольме с одобрения полиции прошла протестная акция по сожжению Корана, заявил, что такие действия не являются противозаконными в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме этой скандинавской страны в НАТО будут продолжены.

По его мнению, Швеция выполнила все необходимые обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.

В тот же день президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции и назвал произошедшее подлостью. По словам президента, республика не станет поддаваться на провокации.

21 июня в Турции еще раз назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Там отметили, что от Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023