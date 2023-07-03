В Турции назвали три просчета Швеции в переговорах по членству в НАТО

В процессе переговоров с Турцией по одобрению своего членства в НАТО Швеция допустила три просчета, хотя и успокаивала себя тем, что Вашингтон сможет подействовать на Анкару и та даст согласие на членство Стокгольма без выполнения им условий турецкой стороны. Об этом сообщает 3 июля газета Yeni Şafak со ссылкой на дипломатические источники.

Издание отмечает, что Швеция, которой для вступления в НАТО нужно получить одобрение от Турции, до сих пор не выполнила ни одного из данных ею обещаний.

«Хотя поправка к закону о борьбе с терроризмом вступила в силу 1 июня, члены РПК и FETÖ (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и организация проповедника Фетхуллаха Гюлена), запрошенные Анкарой, до сих пор не выданы», — называет первую ошибку издание.

Другой просчет, согласно источникам газеты в Анкаре, заключается в уверенности шведского правительства в том, что Турция якобы не сможет долго держать «красный свет» по отношению к членству Швеции.

«Третья ошибка в том, что Швеция воспользовалась поддержкой других членов НАТО, особенно США», — отмечает СМИ.

Как заявил дипломатический источник, «конституционная поправка, которую на словах внесла Швеция, ничего не значит, пока Стокгольм не предпримет конкретных шагов».

Ранее, 29 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, после того как в Стокгольме с одобрения полиции прошла протестная акция по сожжению Корана, заявил, что такие действия не являются противозаконными в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме этой скандинавской страны в НАТО будут продолжены.

По его мнению, Швеция выполнила все необходимые обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году.

В тот же день президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции и назвал произошедшее подлостью. По словам президента, республика не станет поддаваться на провокации.

21 июня в Турции еще раз назвали условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Там отметили, что от Стокгольма ожидают выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, которые предусмотрены Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года на полях саммита НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.