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Адмирал пообещал Тайваню помощь ВМС США по приказу Байдена

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военно-морские силы (ВМС) США всегда начеку, и если от президента Джо Байдена поступит сигнал, их основная часть придет на помощь Тайваню, заявил 2 июля в беседе с CBS News адмирал Тихоокеанского флота США Сэмюэл Папаро.

«Военно-морской флот всегда начеку. Одна треть его всегда развернута и готова к действию в любой момент. Военно-морской флот сейчас составляют около 300 кораблей, при этом в море находятся около 100 кораблей по всему земному шару», — сказал он.

По его словам, лучшее предположение, которое у кого-либо есть об окончательных намерениях Китая в отношении Тайваня, исходит от ЦРУ. Согласно оценке разведки, председатель КНР Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии быть готовой вернуть остров силой к 2027 году. Адмирал уверен, что ВМС США незамедлительно придут на помощь Тайваню, как только будет принято соответствующее решение.

«Это решение президента Соединенных Штатов и решение конгресса. Наш долг — быть готовыми к этому. Но основная часть военно-морского флота будет быстро переброшена в западную часть Тихого океана, чтобы прийти на помощь Тайваню, если поступит такой приказ. ВМС готовы для этого», — подчеркнул адмирал.

CBS напомнил, что президент Байден четыре раза заявлял, что американские военные будут защищать Тайвань, который является демократическим государством и ведущим мировым производителем передовых микрочипов.

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30 июня военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования на $440 млн, которую предприняли США. Ранее в этот день стало известно, что Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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