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«Известия» показали работу российских военных по выслеживанию техники противника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» выполняет специальные задачи в зоне спецоперации на Украине. Военкор «Известий» Семен Еремин в понедельник, 3 июля, показал, как подразделение на угледарском направлении с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выслеживает технику противника.

В этот раз в работе БПЛА Zala: с его помощью военнослужащий высматривает американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin калибром 155 мм. Когда координаты цели выяснены, можно возвращать беспилотник. Он находился в воздухе около трех часов.

Аппарат приземляется в пшеничном поле — это один из лучших вариантов, потому что гарантирована «мягкая» посадка. Пока Zala возвращается, военнослужащий успевает передать разведанные координаты в работу артиллерийским воскам.

В свою очередь артиллерия ВС РФ будет отрабатывать цель под наблюдением беспилотника, который принадлежит другому подразделению. На участке организована слаженная работа: военнослужащие делятся данными разведки и координируют огневое взаимодействие.

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Ранее, 26 июня, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БПЛА.

23 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как работают операторы беспилотников подразделения спецназа «Ахмат» в Марьинке. После вылета БПЛА оператор выискивает цель, например, боевую машину противника, и посылает по ней с дрона снаряд.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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