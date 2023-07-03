Группировка войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по ВСУ на трех направлениях

Военнослужащие группировки войск «Юг» нанесли авиационные удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он.

Также Астафьев отметил, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» поразил командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино. Кроме того, артиллерийские подразделения южной группировки уничтожили склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Красное.

Ранее, 2 июля, Астафьев сообщил, что российские артиллеристы южной группировки войск уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотниками на соледаро-артемовском направлении. Добавляется, что в первые минуты боя ВС РФ уничтожили два танка и два БМП.

26 июня разведчик южной группировки ВС РФ отмечал, что ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут) ушли в глухую оборону и не ведут наступательных действий, лишившись снабжения. Про его данным, российские военные полностью контролируют дорогу, по которой идет снабжение группировки украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.