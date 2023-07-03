Экипажи танков Т-90 поразили опорпункт ВСУ управляемыми снарядами

Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа (ЦВО) нанесли огневое поражение по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, применив управляемые снаряды и новую тактику ведения огня, сообщили 3 июля в Минобороны РФ.

«Сегодня поражали опорный пункт противника, расположение станции РЭБ и наблюдательный пункт. Сегодня очень эффективно отработали. <…> Одну цель отработали с первого выстрела, вторую — со второго выстрела», — рассказал заместитель командира батальона с позывным Горыныч.

Танкисты на боевых машинах выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела, используя рельеф местности. Получив координаты целей, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает использование различных типов боеприпасов за короткое время.

Операторы-наводчики первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику. Далее осколочными и фугасными снарядами произвели разгром опорного пункта и личного состава ВСУ.

Данный метод позволяет наносить поражение всем типам целей и вести прицельную стрельбу как прямым выстрелом, так и по баллистической траектории.

По словам механика-водителя танка с позывным Малой, Т-90 отлично справляется и с классической, и с новой тактикой работы по целям.

«Танк Т-90 отрабатывает хорошо, действует на ура, не капризный, всегда выручает, не подводит. А в моей работе самое важное — всегда быть на связи, быть внимательным, слушать командира танка и ориентироваться в ситуациях. А они очень разные бывают», — признался он.

3 июля Минобороны показало, как работает по целям танк Т-72Б3М, а командир танковой роты пояснил, что делают танкисты Западного военного округа в ходе оказания огневой поддержки мотострелковым подразделениям. Он пояснил, что танки работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.

1 июля командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск рассказал, как украинские боевики предпринимают безуспешные попытки наступать малыми группами до одного взвода на артемовском направлении под Соледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, ВСУ пытаются рассеять оборону российских войск, но безуспешно.

30 июня экипаж танка Т-80 рассказал об уничтожении укрепрайона боевиков в лесополосе. Командир танка с позывным Турист пояснил: когда российские военные соприкасаются со штурмовыми отрядами противника, танкисты выезжают на прямой выстрел и подавляют огневые точки врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.