Один человек погиб при падении самолета в США

В результате крушения легкомоторного самолета в США погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил CNN.

ЧП произошло в Южной Калифорнии в городе Норт-Миртл-Бич. Самолет потерпел крушение в лесистой местности недалеко от дороги на курорт. Экипажи пожарной службы потушили пламя, отмечает телеканал «360».

По данным Федерального авиационного управления США, на борту самолета находились четыре человека. Самолет Piper PA-32R-300 вылетел с аэропорта Гранд-Стрэнд и рухнул к северо-западу от воздушной гавани.

Устанавливаются причины произошедшего.

21 июня два человека погибли и два получили ранения в результате крушения небольшого самолета в тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Инцидент произошел в 111 км от аэропорта Тофино на западном побережье острова Ванкувер.