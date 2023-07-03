Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Хабаровске

В частном доме в Хабаровске произошел пожар, в результате которого погибли женщина с ребенком. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщила пресс-служба uлавного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю на своем сайте.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей утром 3 июля в 5:29 по местному времени (2 июля в 22:29 мск). Прибыв на место, сотрудники МЧС сразу приступили к ликвидации пожара.

«Для поиска возможно находящихся внутри людей было сформировано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек, женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

К тушению пожара были привлечены две единицы техники и семь человек. Возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м.

В связи с гибелью людей при пожаре прокуратура Краснофлотского района Хабаровска начала проверку. По данным пресс-службы ведомства, опубликованным в Telegram-канале, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 июня, в городе Таштагол Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека, двое из них — дети. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).