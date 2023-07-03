Les Echos назвала создание единой валюты БРИКС ускорителем дедолларизации

Столкнувшись с господством доллара, страны БРИКС хотят найти ему альтернативу и объединение имеет все шансы на то, чтобы ускорить дедолларизацию, реализовав план создания новой общей валюты, пишет французская финансовая газета Les Echos.

«Эта группа из пяти стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) представляет более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% торговли на планете: достаточно, чтобы обладать денежными амбициями, направленными на защиту многополярного мира, в котором больше не будет доминировать американская мощь», — пишет издание 28 июня.

Газета напоминает, что, став резервной валютой вместо фунта стерлингов после Второй мировой войны, доллар до сих пор представляет 58% мировых валютных резервов. Проект по созданию альтернативной доллару валюты особенно ценится в России в контексте американских санкций из-за спецоперации в Донбассе.

17 июня глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ заявил, что американский доллар медленно теряет позиции резервной валюты и инструмента международных расчетов. Он отметил, что доллар становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов.

6 июня бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что введение странами БРИКС собственной валюты окажется непреодолимой катастрофой для доллара. Он добавил: все показатели сообщества стран БРИКС говорят о том, что это будет существенная альтернатива западной гегемонии.

29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару.

Еще в конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали больше опираться на свои нацвалюты.