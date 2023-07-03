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Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и опроверг слухи о болезни. Вместе с ним был депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы всё равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — заявил Кадыров в эфире.

Видео было опубликовано на фоне распространения в Сети слухов о серьезных проблемах со здоровьем у Кадырова и исчезновении Делимханова.

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Ранее этим же днем Кадыров сообщил, что под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) разбита диверсионно-разведывательная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Он добавил, что командование украинской армии обмануло своих бойцов и отправило их занять якобы пустые окопы и блиндаж.

14 июня Адам Делимханов после слухов в Сети сообщил, что с ним всё хорошо, и выразил слова поддержки всем, кто за него переживал. Позднее Рамзан Кадыров заверил, что Делимханов здоров и не получал ранения. Он раскритиковал украинскую пропаганду за фейки и неуважение к своей аудитории.

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