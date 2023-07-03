Ученые в Британии нашли способ укрепить иммунную систему

Ученые из британского Университета Ноттингем Трент пришли к выводу, что ежедневное употребление пребиотиков может оказать положительное влияние на работу иммунной системы у профессиональных спортсменов. Об этом 27 июня сообщил журнал MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты давали пребиотик галактоолигосахарид одной части игроков в регби во время всего соревновательного сезона. Другая часть спортсменов принимала плацебо.

В результате ученые выяснили, что игроки, которые получали пребиотик, болели ОРВИ меньше тех, кто не принимал дозу компонентов. Их больничный период за весь срок сократился на 2,4 дня. Длительность эксперимента составила два года, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, получавшие пребиотик спортсмены испытывали меньше проблем с ЖКТ. Ученые полагают, что пищевые вещества помогли спортсменам сократить число пропущенных тренировок, что является немаловажным для профессиональных спортсменов.

25 июня врач Ольга Малиновская заявила, что плохой сон меньше шести часов разрушительно отражается на иммунитете. По словам специалиста, это может привести к появлению и обострению хронических заболеваний, пишет Pravda.Ru. Врач отметила, что регулярно спящие менее шести часов люди чаще простужаются и болеют ОРЗ. Она подчеркнула, что сон должен длиться не менее семи-девяти часов, потому что выспаться за выходные «на всю неделю» организм не способен.

26 июня врач травматолог-ортопед Виктор Муханов рассказал, что укрепить иммунитет помогут занятия бадминтоном и большим теннисом. По его словам, эти виды спорта стабилизируют кровообращение и функционирование сердечной мышцы, укрепляют иммунитет, снимают нервное или эмоциональное перенапряжение, сообщает RT.

В феврале главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, д.м.н. Андрей Продеус рассказал, когда частые ОРВИ могут сигналить о скрытых болезнях. По его словам, респираторные вирусные инфекции у взрослого человека более четырех-пяти раз в течение года — тревожный сигнал. Для детей норма болеть восемь-девять раз в год, особенно если он ходил в детский сад или школу, пишет сайт kp.ru.

Также в феврале врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков рассказал сайту aif.ru, что для взрослых болеть ОРИ четыре раза в год и более — часто. В этом случае стоит сдать общий анализ крови и мочи, а также проверить биохимические показатели. Частые простуды могут говорить о гормональном дисбалансе, отравлении тяжелыми металлами, наличии очагов хронической инфекции, онкопатологии.

В декабре эксперты перечислили опасные для самолечения препараты. Так, наиболее опасна передозировка жаропонижающими препаратами. Они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов. В частности, при неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения ЖКТ, развитие бронхиальной астмы, пишет НСН.

В июне прошлого года терапевт Елена Карякина рассказала, как избежать простуды после попадания под дождь. По ее словам, по приходу домой следует сразу переодеться в сухую одежду и выпить горячего чая с медом и лимоном. Если непогода застала по пути на работу и нет возможности сменить одежду, стоит переобуться или попытаться просушить промокшую обувь, отмечает телеканал «Звезда».