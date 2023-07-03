Отец сестры показавшей сигнал о помощи девочки обвинил их мать в грубом отношении

Мать показавшей сигнал о помощи в эфире федерального канала девочки подвергала детей физическому и психическому насилию. Об этом рассказал «Известиям» 2 июля отец младшей сестры ребенка Карен Тунян.

«Кристина достаточно грубый человек и достаточно грубо обращается с детьми. На моих глазах, действительно, она подвергала детей физическому и психическому насилию», — сказал он.

Мужчина также продемонстрировал документ о привлечении к административной ответственности матери девочки, который датирован 6 декабря, на тот момент у нее было 18 штрафов. Однако сейчас, по его словам, их составляет 21.

При этом он добавил, что также ее обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По словам адвоката Туняна Романа Кузнецова, Кристина является конфликтным человеком. По его мнению, детей женщина использует «в качестве щита».

«Она (Кристина. — Ред.) использует детей в качестве щита. Потому что неоднократно было такое, что она создает конфликт, ситуация накаляется, а дети находятся перед ней», — сказал Кузнецов.

Ранее, 1 июля, мать юной героини передачи «Мужское и женское, Кристина, рассказала «Известиям», что отец младшей дочери Миланы подвергает детей стрессу, провоцирует их истерики, потому что приезжает с приставами. По ее словам, ребенок не хочет к нему идти, потому что он постоянно, регулярно ведет себя агрессивно.

В эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня разведенные родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которого и показали интервью с детьми. История получила широкий резонанс в Сети, когда зрители обратили внимание, что старшая девочка, с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала, что мать грубо разговаривает с детьми. Она указала, что этот самый знак девочка узнала из интернета.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.