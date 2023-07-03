Актер Артем Ткаченко рассказал о поездке в город мертвых

Российский актер Артем Ткаченко рассказал в интервью «Известиям» о том, как и где отдыхает. Этой зимой он был в Азии. А еще, наконец, исполнил свою мечту — съездил в город мертвых Варанаси, который находится в Индии. Интерес к этому уникальному месту у актера возник много лет назад.

«Будучи еще юным, встретился со своим другом, художником Сергеем Игнатьевым, и он показал мне свои фотографии из Варанаси. Он рассказал, что этого завернутого в саван человека несут на погребальный костер. При этом носильщики танцуют, поют радостные песни», — вспомнил Ткаченко.

Печальное для многих европейцев событие для индусов — праздник Пуджа. В центре города на берегу реки происходит открытая кремация людей. Прощаясь со своими близкими посредством ритуала люди преподносят дары святому Гангу.

«Для меня это было настолько страшно, дико и завораживающе. Я не понимал, почему мы плачем, а они — танцуют и смеются. Мне захотелось увидеть этих людей, потому что я понял, они одинаково восхваляют и жизнь, и смерть. А смерть, может быть, даже больше, словно индусы живут ради смерти», — добавил актер.

Как говорит артист, большинство из них живут с мечтой умереть именно в Варанаси и быть там кремированными. И если это происходит именно в этом месте, то считается, что на этом заканчивается цикл твоих жизней, душа выходит из колеса сансары и ты получаешь свободу навсегда.

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