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Тринадцатилетний мальчик утонул в карьере в Ленобласти

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Фото: Соцсети
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В Ленинградской области, в карьере на территории СНТ «Северная жемчужина» утонул тринадцатилетний мальчик. По данным источника «Известий», трагедия произошла в воскресенье, 2 июля.

Как стало известно, скорую вызвали около 18 часов. Когда врачи прибыли на место, ребенок уже лежал бездыханный на берегу. Из воды его достали друзья, с которыми он пришел искупаться на карьер.

«Вызвали скорую, сначала сами пытались откачать, потом — врачи. Медики почти 40 минут его реанимировали, но ничего не получилось», — рассказал источник «Известий».

После трагедии на месте начали работать правоохранительные органы. Они опросили свидетелей для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 30 июня, десятилетний мальчик утонул во время прогулки у реки в Дебесском районе Удмуртии. Погибшего ребенка из воды достали очевидцы. В МЧС отмечают, что это уже третий случай гибели несовершеннолетнего на водоемах республики за сезон.

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