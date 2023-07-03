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Синоптики пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла в Москве 3 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в понедельник, 3 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью не ниже +9 градусов.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба.

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Ранее, 2 июля, на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщалось, что к концу следующей недели воздух в столице может прогреться до +25…+30 градусов. Отмечалось, что высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей ожидается ночью и частично утром 3 июля, локально — 5 и 6 июля, интенсивно — 7 и 8 июля.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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