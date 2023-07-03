Синоптики пообещали небольшой дождь и до 25 градусов тепла в Москве 3 июля
Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в понедельник, 3 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью не ниже +9 градусов.
Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба.
Ранее, 2 июля, на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос» сообщалось, что к концу следующей недели воздух в столице может прогреться до +25…+30 градусов. Отмечалось, что высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей ожидается ночью и частично утром 3 июля, локально — 5 и 6 июля, интенсивно — 7 и 8 июля.
23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.