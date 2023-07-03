Эксперт Дандыкин оценил значение уничтожения штабов группы «Донецк»

Оперативно-тактическая группа «Донецк» — аналог нашего корпуса или даже больше, если учесть количество частей усиления, сосредоточенных в этом районе Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Может быть, эта группа сейчас по своему составу даже близка к нашей армии. Армия — это уже оперативная, более серьезная единица, так что уничтожение штабов группы «Донецк» — очень важно», – считает он.

Как объяснил эксперт, в штабах работают высокопоставленные офицеры, потерю которых быстро не восполнить, так как их надо долго растить. Кроме того, во время ударов была нарушена связь, а также управление войсками на большом участке линии боевого соприкосновения.

Дандыкин напомнил, что ВС РФ 27 июня уничтожили двух украинских генералов и до 50 украинских офицеров, а также иностранных советников в Краматорске.

«Всё это облегчит жизнь нашим войскам на передовой. Противник второй день ведет серьезные атаки. Только в выходные дни он потерял в зоне СВО более двух батальонов. Поэтому можно говорить о том, что вторая волна украинского наступления началась и удар по штабам был более чем своевременным», – подчеркнул он.

Кроме того, Василий Дандыкин отметил, что следующая неделя обещает быть очень непростой. Вооруженные формирования Украины, скорее всего, бросят в бой оставшиеся резервы. Но наша армия готова к такому сценарию развития событий, считает он.

В зоне проведения спецоперации в течение суток – 1 и 2 июля — вооруженные формирования Украины потеряли не менее 1265 человек и 96 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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Удар по корпусу: ВС РФ уничтожили командные пункты группы «Донецк»