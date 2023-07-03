Собянин рассказал о модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО

В Новой Москве продолжаются работы по масштабной модернизации систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского округов. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за 11 лет в четыре раза удалось увеличить объем воды столичного водопровода, которая поставляется на эти территории.

С 2012 года специалисты заменили свыше 65 км водопроводных сетей, реконструировали 24 водозаборных узла, провели ремонт и построили 10 очистных сооружений, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, 14 узлов были переведены с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города.

Чиновник указал на то, что реконструкцию очистных сооружений «Шишкин лес» завершат к концу этого года, пишет РИАМО. Там будут применяться самые современные технологии. По его словам, 80% оборудования будет отечественного производства, уточняет «Москва 24».

Сточные воды будут очищать механическим и биологическим методом. После этого они пройдут доочистку на дисковых микрофильтрах и обеззараживание на ультрафиолетовых установках. Работы проводят без остановки производства, сообщает сайт aif.ru.

Отмечается, что наряду с ростом объема централизованного водоснабжения ТиНАО водопотребление Москвы в целом сохраняет тенденцию к снижению, сообщает агентство городских новостей «Москва».

22 июня стало известно, что Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней.

Уточняется, что за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по статье 6.3 КоАП.