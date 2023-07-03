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Собянин рассказал о модернизации систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО

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В Новой Москве продолжаются работы по масштабной модернизации систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского округов. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за 11 лет в четыре раза удалось увеличить объем воды столичного водопровода, которая поставляется на эти территории.

С 2012 года специалисты заменили свыше 65 км водопроводных сетей, реконструировали 24 водозаборных узла, провели ремонт и построили 10 очистных сооружений, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, 14 узлов были переведены с подземных источников на воду централизованного водоснабжения города.

Чиновник указал на то, что реконструкцию очистных сооружений «Шишкин лес» завершат к концу этого года, пишет РИАМО. Там будут применяться самые современные технологии. По его словам, 80% оборудования будет отечественного производства, уточняет «Москва 24».

Сточные воды будут очищать механическим и биологическим методом. После этого они пройдут доочистку на дисковых микрофильтрах и обеззараживание на ультрафиолетовых установках. Работы проводят без остановки производства, сообщает сайт aif.ru.

Отмечается, что наряду с ростом объема централизованного водоснабжения ТиНАО водопотребление Москвы в целом сохраняет тенденцию к снижению, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тепленькая не пошла: власти запретят отключать воду более чем на 14 дней
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22 июня стало известно, что Роспотребнадзор намерен запретить муниципальным властям отключать горячую воду во время профилактических ремонтов более чем на 14 дней.

Уточняется, что за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлена ответственность по статье 6.3 КоАП.

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