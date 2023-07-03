В постпредстве РФ указали на пристрастность ООН по украинскому кризису

Организация Объединенных Наций (ООН) в вопросе украинского кризиса не смогла проявить себя в качестве беспристрастной стороны. Об этом заявил в интервью «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Украинский кризис стал одним из наиболее серьезных испытаний для ООН, в том числе ее потенциала по реагированию на угрозы международному миру и безопасности, — приоритетной задачи для всемирной организации, согласно уставу. При этом до сих пор она, как представляется, не смогла проявить себя в качестве беспристрастной стороны», — сказал он.

По словам дипломата, под давлением коллективного Запада секретариат, а также руководство других организаций системы ООН предпочитают не высказывать прямой критики в отношении властей Украины. В то же время они не стесняются «при каждом удобном случае» продвигать тезис, что нарушения международного гуманитарного права — результат действий Москвы.

«Как ни печально, можно констатировать, что секретариат отошел от принципов беспристрастности и равноудаленности, которые закреплены в ст. 100 устава и призваны лежать в основе его деятельности», — констатировал Гатилов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зерновая сделка выродилась из гуманитарного проекта в коммерческий»