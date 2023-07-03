В постпредстве РФ при ООН в Женеве спрогнозировали новые санкции Запада

Ослабления санкционного режима в отношении России в ближайшем будущем ожидать не стоит. Таким прогнозом в интервью «Известиям» поделился постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем мы увидим какие-либо послабления в санкционном режиме со стороны ЕС и примкнувшей к нему Швейцарской Конфедерации, которая на днях ожидаемо согласилась утвердить 11-й пакет рестрикций. Скорее, наоборот», — допустил он.

Как добавил дипломат, западные страны отдают себе отчет, что никакие рестрикции не смогут повлиять на внешнеполитический курс России и не заставят Москву поступиться ключевыми интересами в сфере безопасности. Однако Евросоюзу нужно демонстрировать своей внутренней и «заокеанской» публике плоды своих трудов по «борьбе с Кремлем».

«Дал ли какой-либо из принятых пакетов конкретный результат, на который рассчитывали его авторы? Вот этим вопросом мало кто задается. А если и задается, то ответ здесь очевиден: своих целей санкции не достигли», — подчеркнул Гатилов.

Вместе с тем, он признал, что в работе самого постпредства возникли некоторые проблемы политического и финансового характера, но они решаются, так что российская дипмиссия «в полном объеме и без перебоев» выполняет свои задачи.

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