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В постпредстве РФ при ООН в Женеве рассказали о судьбе зерновой сделки

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Нынешнее положение дел не дает России никаких оснований соглашаться на сохранение статус-кво по зерновой сделке. Об этом заявил в интервью «Известиям» постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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«Россия неоднократно продлевала сделку в надежде на позитивные изменения. Однако то, что мы сейчас наблюдаем, не дает нам оснований соглашаться на сохранение статус-кво. Вместе с тем наша страна как ответственный мировой поставщик осознает проблемы, с которыми сталкиваются государства Азии, Африки и Латинской Америки», — подчеркнул он.

К тому же, по словам российского дипломата, зерновая сделка, которая позиционировалась как гуманитарная, давно превратилась в коммерческий проект. Как объяснил Гатилов, Стамбульские соглашения работают преимущественно на снабжение украинским зерном и фуражом стран с высоким уровнем доходов, куда входят и страны Евросоюза.

«Нуждающимся странам достается лишь символический минимум, не превышающий 3%, «крохи с барского стола». К этому следует добавить, что коридоры, по которым идут корабли в украинские порты и обратно, регулярно используются украинцами для запуска морских беспилотников военного назначения», — добавил постпред РФ.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на 120 дней, однако после этого несколько раз продлевалась. Сейчас срок истекает 18 июля, причем в России допускают, что эта дата может стать последним днем действия соглашений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Зерновая сделка выродилась из гуманитарного проекта в коммерческий»

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