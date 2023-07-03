Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Мир
Макрон потребовал от МВД и минюста принять меры для пресечения беспорядков
Мир
Посол Белоруссии сообщил о возможности производить МАЗы на заводе Volvo в РФ
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Экономика
В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят в весеннюю сессию
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Экономика
Maag поставила на паузу развитие сети в РФ
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Армия
Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

Собянин рассказал о достижениях молодых ученых и изобретателей Москвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработки молодых инноваторов внедряются в поликлиниках и на предприятиях Москвы. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столичные изобретатели создают высокотехнологичное будущее мегаполиса. Он отметил, что многим современным инноваторам еще нет 35 лет, а между тем их разработки применяют в крупных производствах, на атомных электростанциях и в поликлиниках города, отмечает телеканал «360».

Для поддержки столичных изобретателей была разработана целая экосистема, в том числе программы акселерации и платформа i.moscow с материальной помощью. Помимо этого, организовываются фестивали, конкурсы и чемпионаты для изобретателей.

Также в Москве создали все условия для талантливых детей. В частности, организовали технические кружки и детские технопарки, где их учат космонавтике, авиамоделированию, робототехнике, информационным технологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности, автомоделированию, радиоэлектронике, геоинформатике, а также такому направлению, как интернет вещей, отмечает сайт aif.ru.

В будущем развивать изобретательскую или научную карьеру можно в высокотехнологичных компаниях, которые работают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и технопарках, пишет «Москва 24».

Собянин также рассказал, что молодые ученые могут научиться создавать эффективный технологический бизнес в «Академии инноваторов». В специальной программе для молодых разработчиков могут принять участие люди старше 18 лет, мечтающие попробовать свои силы в бизнесе, пишет сайт kp.ru.

Сергей Собянин напомнил, что молодых ученых ежегодно поощряют премией правительства Москвы, учрежденной в 2013 году.

Участие могут принять исследователи и разработчики — аспиранты, научные работники, специалисты, кандидаты наук — в возрасте до 35 лет включительно, доктора наук — до 40 лет включительно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Промышленная эволюция: кабмин поддержит технопарки на 5,3 млрд рублей
Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу

В июне стало известно, что в Москве проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. По словам Собянина, продолжается работа по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Так, статус технопарка присвоили производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова.

В конце мая Собянин рассказал, что в Коммунарке на неэффективно используемом участке организуют технопарк и ТРЦ. По его словам, на стадии реализации 30 таких проектов, в планах возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости, отмечает НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023