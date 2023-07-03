Собянин рассказал о достижениях молодых ученых и изобретателей Москвы

Разработки молодых инноваторов внедряются в поликлиниках и на предприятиях Москвы. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столичные изобретатели создают высокотехнологичное будущее мегаполиса. Он отметил, что многим современным инноваторам еще нет 35 лет, а между тем их разработки применяют в крупных производствах, на атомных электростанциях и в поликлиниках города, отмечает телеканал «360».

Для поддержки столичных изобретателей была разработана целая экосистема, в том числе программы акселерации и платформа i.moscow с материальной помощью. Помимо этого, организовываются фестивали, конкурсы и чемпионаты для изобретателей.

Также в Москве создали все условия для талантливых детей. В частности, организовали технические кружки и детские технопарки, где их учат космонавтике, авиамоделированию, робототехнике, информационным технологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности, автомоделированию, радиоэлектронике, геоинформатике, а также такому направлению, как интернет вещей, отмечает сайт aif.ru.

В будущем развивать изобретательскую или научную карьеру можно в высокотехнологичных компаниях, которые работают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и технопарках, пишет «Москва 24».

Собянин также рассказал, что молодые ученые могут научиться создавать эффективный технологический бизнес в «Академии инноваторов». В специальной программе для молодых разработчиков могут принять участие люди старше 18 лет, мечтающие попробовать свои силы в бизнесе, пишет сайт kp.ru.

Сергей Собянин напомнил, что молодых ученых ежегодно поощряют премией правительства Москвы, учрежденной в 2013 году.

Участие могут принять исследователи и разработчики — аспиранты, научные работники, специалисты, кандидаты наук — в возрасте до 35 лет включительно, доктора наук — до 40 лет включительно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июне стало известно, что в Москве проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. По словам Собянина, продолжается работа по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Так, статус технопарка присвоили производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова.

В конце мая Собянин рассказал, что в Коммунарке на неэффективно используемом участке организуют технопарк и ТРЦ. По его словам, на стадии реализации 30 таких проектов, в планах возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости, отмечает НСН.