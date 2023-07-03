Реклама
Прямой эфир
Мир
ЦПВС сообщил об авиаударах израильских истребителей по объектам в Сирии
Мир
CBS сообщил о смерти американского морпеха на Украине
Мир
Макрон потребовал от МВД и минюста принять меры для пресечения беспорядков
Мир
Посол Белоруссии сообщил о возможности производить МАЗы на заводе Volvo в РФ
Мир
В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик
Экономика
В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят в весеннюю сессию
Мир
В США допустили поражение республиканцев в 2024-м из-за позиции по абортам
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Экономика
Maag поставила на паузу развитие сети в РФ
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при обстреле ВФУ Горловки
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Армия
Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника
Стиль
Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Juan Carlos Hernandez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В венесуэльском штате Миранда при проведении тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы. Об этом сообщили в минобороны республики 2 июля в Twitter-аккаунте.

Согласно данным, летчики катапультировались, но командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении. Добавляется, что воздушное судно разбилось во время подготовки к параду по случаю Дня независимости Венесуэлы 5 июля.

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести расследование причин авиакатастрофы, а также выразил соболезнования семье погибшего летчика.

Ранее, 24 июня, сверхлегкий самолет потерпел крушение в Гавличкобродском районе Чехии. В результате инцидента погиб летчик.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023