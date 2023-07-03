В Венесуэле при крушении истребителя погиб летчик

В венесуэльском штате Миранда при проведении тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС Венесуэлы. Об этом сообщили в минобороны республики 2 июля в Twitter-аккаунте.

Согласно данным, летчики катапультировались, но командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении. Добавляется, что воздушное судно разбилось во время подготовки к параду по случаю Дня независимости Венесуэлы 5 июля.

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести расследование причин авиакатастрофы, а также выразил соболезнования семье погибшего летчика.

Ранее, 24 июня, сверхлегкий самолет потерпел крушение в Гавличкобродском районе Чехии. В результате инцидента погиб летчик.