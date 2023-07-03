Российские танкисты в неравном бою сорвали наступление противника

Экипаж танка под командованием младшего сержанта Евгения Мусиёвского оборонял один из населенных пунктов. На рубеже младший сержант обнаружил выдвижение сил противника, который готовился к атаке. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 3 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Националисты уже приступили к подготовке позиций для минометных расчетов. Тогда Мусиёвский решил силами экипажа танка уничтожить вражеские минометы, а также два грузовика с боеприпасами и живой силой противника.

Имея значительное превосходство в силе и технике, противник, несмотря на потери, перешел в наступление при поддержке танков и БМП с целью прорвать оборонительный рубеж российских войск. В ходе боя младший сержант со своим экипажем уничтожил в неравном бою четыре украинских танка и большое количество живой силы националистов.

Грамотные и решительные действия Мусиёвского и его экипажа сорвали наступление противника на одном из тактических направлений, позволив удержать занимаемые рубежи.

В свою очередь, замкомвзвода гвардии старший сержант Сергей Тямин в составе артиллерийского взвода вел огневую поддержку подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны. Противник превосходящими силами неоднократно пытался выбить российские войска с занимаемых позиций. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали силами пехоты, усиленной танками и бронетехникой.

Под плотным огнем националистов старший сержант Тямин обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего взвода во взаимодействии с другими подразделениями. Он грамотно определял точки прицеливания, с точностью передавал координаты противника, упреждая врага.

В результате российским артподразделением было уничтожено пять танков, более 10 артиллерийских орудий и боевых машин реактивной артиллерии и большое количество личного состава. Все атаки националистов были отбиты.

Тем временем рядовой Данил Хабаров в составе батальонной тактической группы ВС РФ выполнял задачи по прикрытию государственной границы. В ходе несения боевого дежурства на посту воздушного наблюдения опорного пункта он обнаружил в воздухе вражеский ударный беспилотник, летящий на предельно малой высоте.

Доложив о ситуации, рядовой Хабаров открыл по нему огонь из штатного стрелкового оружия. Подбитый вражеский коптер получил повреждения и, потеряв управление, упал на удалении от российских позиций, после чего сдетонировал. Так внимательность и меткость рядового Хабарова сорвали атаку противника и не допустили поражения личного состава.

Днем ранее, 2 июля, в Минобороны рассказали, как механик-водитель гвардии ефрейтор Илья Косинов в составе экипажа боевой машины пехоты оборонял позиции российских подразделений. Внезапно противник попытался вернуть контроль над утраченными территориями и пошел в атаку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.