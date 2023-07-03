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В Киеве назвали причину неудач в контрнаступлении ВСУ

Ермак: причина неудач в контрнаступлении ВСУ связана с преимуществом ВС РФ в воздухе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Причина неудач в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) — преимущество российских сил в воздухе. Об этом в воскресенье, 2 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Много мин и преимущество [сил РФ] в воздухе <...>. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах», — написал он в своем Telegram-канале.

Ермак также заявил, что ВСУ нуждаются в истребителях F-16 и дальнобойном оружии, добавив в очередной раз, что НАТО необходимо посодействовать Киеву поставками.

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Ранее, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский обвинил союзников в отсутствии сроков поставок Киеву истребителей F-16. Он указал на существование коалиции стран, которые готовы начать тренировать украинских летчиков, однако график миссий не составлен.

До этого, 27 июня, Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков этим летом. Между тем 15 июня председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что пока рано обсуждать конкретные сроки поставки Украине F-16.

О том, что первая фаза подготовки украинских летчиков на F-16 пройдет в Великобритании, в конце мая сообщил американский журнал Foreign Policy. Готовность обучать украинцев пилотированию F-16 также подтвердила Бельгия, а 10 июня с аналогичным заявлением выступила Канада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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