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Модный показ Celine отменили в Париже на фоне протестов

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Модный дом Celine отменил показ мужской коллекции весна—лето–2024, который должен был пройти 2 июля в Париже, на фоне протестов. Об этом сообщил креативный директор дома Эди Слиман.

«Показ мод в Париже, в то время как Франция и ее столица несут утраты и страдают, кажется, с моей точки зрения, неосмотрительным и совершенно неуместным», — написал он в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Слиман добавил, что для модного дома безопасность команды и гостей мероприятия является приоритетом.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
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Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

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