Медведев описал бессмысленность третьей мировой войны для разрешения споров

Тектонический разлом в понимании будущего в разных частях мира будет усугубляться, а фаза противостояния затянется на десятилетия. Один из способов разрешения — третья мировая война, но в ней выигравших не будет, напомнил 2 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Но он [способ] очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод», — написал он в статье для «Российской газеты».

Медведев уверен, что негативный сценарий вполне вероятен и для того есть две причины. Первая заключается в том, что, по сравнению со временами Карибского кризиса, нынешнее противостояние гораздо хуже, так как «наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию». Вторая — в отсутствии табу на применении ядерного оружия, так как США его уже применяли.

Зампред Совета безопасности РФ указывает, что новый конфликт фактически поставил мир на грань третьей мировой, так как с началом конфликта на Украине с подачи США был «пущен в ход полный пакет «двойных стандартов».

«Независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что Россия такую логику признавать не захотела и дала отпор — «жесткий и недвусмысленный».

21 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО в конфликте на Украине способен привести к прямому столкновению ядерных держав. Она подчеркнула, что РФ постоянно и последовательно отправляет западным странам отрезвляющие сигналы, однако Запад, одержимый антироссийской истерией, не готов адекватно воспринимать позицию России.

Тогда же она напомнила НАТО, что любая угроза суверенитету и территориальной целостности России не останется без ответа. Так она прокомментировала проходящие в Германии учения альянса.

18 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция начиналась против киевского режима, а сейчас «она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.