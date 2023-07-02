GFA Games показала трейлер российского шутера Pioner

Российская студия GFA Games в воскресенье, 2 июля, представила геймплейный трейлер шутера Pioner, релиз которого анонсирован на 2023 год. Видео можно посмотреть в английской и русской озвучке на YouTube-канале игры.

Известно, что в Pioner игрок будет выступать в роли оперативника, который оказался на изолированном советском острове после техногенной катастрофы. Его задачи — найти и спасти сослуживцев, а также разобраться в причинах катастрофы.

Игровой мир шутера разделен на зоны, внутри которых можно свободно перемещаться. Помимо этого, у игрока есть возможность воздействовать на регионы благодаря выполнению глобальных квестов.

Ранее, 22 марта, стало известно, что отечественные разработчики выпустят в 2023 году еще три игры, в том числе Pioner. Как считают геймеры, она похожа на S.T.A.L.K.E.R., Fallout и Escape from Tarkov. Ее инвестором выступает китайская корпорация Tencent, она же спонсировала создание нашумевшей Atomic Heart.