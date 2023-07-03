Косметолог назвала способы защитить кожу от пигментации и фотостарения летом

Длительное воздействие солнца на кожу летом может приводить к пигментации, признакам фотостарения, воспалительным процессам. Косметолог загородного отеля LES Art Resort Римма Гангалюк 2 июля рассказала, как защитить и восстановить кожу.

Она отметила, что фотостарение, которое проявляется снижением тонуса кожи, сухостью и ранними морщинами, — одна из главных опасностей летом. Его симптомы встречаются даже у молодых девушек после отпуска в солнечных краях.

Вторая по уровню опасности проблема для кожи летом — пигментация, которая появляется из-за усиления выработки меланина. Его организм продуцирует для защиты от ультрафиолета.

«Для профилактики необходимо ежедневно пользоваться кремом с высокой степенью защиты — SPF 30 и SPF 50 перед выходом на улицу. Но если темные пятна уже появились, не нужно ждать осенне-зимнего периода, чтобы от них избавиться, достаточно скорректировать домашний уход», — посоветовала косметолог в беседе с «Газета.Ru».

Гангалюк объяснила и третью проблему кожи в жаркие дни — воспалительные высыпания, называемые также солнечным акне. По ее словам, это происходит из-за повышенного выделения пота и размножения вредоносных бактерий, а также на проблемной коже.

«Тут лучше прибегнуть к помощи косметолога, однако, помимо этого, необходимо использовать правильный уход. Необходимы средства, оказывающие успокаивающее и противовоспалительное действие и снижающие реактивность сенсорного раздражения. Также необходимо чаще тонизировать кожу», — сказала врач.

Косметолог напомнила о мерах профилактики кожных проблем летом: пить много воды, ежедневно использовать крем с защитой от УФ-лучей, соблюдать часы безопасного загара: до 11:00 и после 16:00.

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